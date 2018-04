Lutto nel Partito Socialista: muore Liliano Martelli

Partito Socialista di Pisa in lutto per la scomparsa di Liliano Martelli, dipendente per oltre quarant’anni dell’amministrazione provinciale, dirigente del direttivo provinciale del P.S.I., segretario della sezione P.S.I. di Putignano, anima storica dell'associazionismo democratico pisano Arci e Uisp.



"I socialisti - si legge in una nota - insieme a tutti i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità di umanesimo socialista e di organizzatore instancabile del mondo associativo, lo ricorderanno martedì 10 aprile a partire dalle ore 15 in via Putignano S. Ermete nella piazzetta antistante la Casa del Popolo 'Circolo A.R.C.I. Putignano'".

La salma è esposta da questa mattina, 9 aprile, presso la Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna.