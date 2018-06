Linea autobus Pisa-Arena Metato: cambiano le fermate

A partire da lunedì 2 luglio le corse della linea 875 'Pisa-Arena Metato' subiranno alcune importanti modifiche, di seguito elencate:

- le corse verso Arena-Metato non partiranno più da viale Gramsci ma dalla corsia 3 del terminal Sesta Porta (via Battisti 53);

- sarà soppressa la fermata in via Crispi;

- le corse provenienti da Arena-Metato termineranno in via Battisti (di fronte al terminal Sesta Porta), non transitando più da viale Gramsci.

Feriale

Festivo