Il Liquorificio Morelli lancia il primo limoncino a base di vino pensato per gli USA

Un prodotto innovativo che racchiude il meglio dell’artigianalità toscana e punta ad arrivare sul mercato americano proprio in questi giorni. E' il 'Limoncino di Vino', l’ultima creazione del Liquorificio Morelli di Forcoli, azienda storica che dal 1911 realizza grappe e liquori presenti in tutto il mondo.

L’idea nasce dalla voglia di misurarsi con una realizzazione completamente diversa dalle altre e trovare un prodotto competitivo in grado di distinguersi da tutti gli alcolici e superalcolici presenti sul mercato americano. Il Liquorificio Morelli ha una sede distaccata negli Stati Uniti, a Miami, dove vengono distribuiti liquori e grappe pensate per il mercato statunitense. Ad occuparsi della sede di Miami ci sono Carlo, Andrea e Marco, gli Italian Moonshiners, che ormai vivono negli Stati Uniti da diversi anni. Il Limoncino di Vino cercherà di conquistare il mercato americano, ma dietro la sua realizzazione c’è l’impegno di diverse menti toscane.

Il Liquorificio Morelli ha lavorato per circa un anno alla ricerca della formula ideale per trovare la giusta struttura e individuare il vino più adatto ad essere unito al Limoncino. Grazie al contributo di enologi e dell’azienda Nistri di Prato, che si occupa dell’imbottigliamento del prodotto, è stato scelto come vino un Grillo siciliano.

Il risultato è un prodotto fresco che ricorda il sapore del sorbetto, è in tutto e per tutto un limoncino ma la sua anima è fatta di vino; infatti la ricetta prevede l’impiego del vino per il 75% del prodotto. Il Limoncino Di Vino può essere bevuto fresco o a temperatura ambiente con ghiaccio aggiunto, da aperitivo o per cocktail e long drink. Se bevuto liscio può accompagnare ad esempio dolci secchi o al cucchiaio. Anche la gradazione è un aspetto interessante; se il Limoncino Morelli classico ha una gradazione di 32°, il Limoncino Di Vino si distingue per una gradazione di 15,5° dunque più vicina a quella dei vini.

"Nasce dopo quasi un anno di lavoro e impegno il nostro Limoncino Di Vino - spiegano Marco, Luca e Paolo Morelli - un prodotto che nessuno finora aveva mai realizzato. Siamo orgogliosi di questa creazione e ci aspettiamo che questa realizzazione, tutta toscana, accenda l’interesse nei confronti di realtà come la nostra. Produciamo liquori dal 1911 ma non ci siamo mai fossilizzati sugli stessi prodotti, ci ingegniamo continuamente per creare sempre qualcosa di nuovo. Le produzioni artigianali possono fare la differenza, anche in un mercato difficile come quello americano dove lottiamo contro colossi della distribuzione. Abbiamo già inviato 3000 bottiglie negli Stati Uniti come campionatura iniziale, ci aspettiamo di iniziare presto ad aumentare i numeri".