Bottiglia lanciata si infrange e investe una famiglia: paura sul lungarno

Indaga la Polizia su quanto accaduto l'altra sera sul lungarno di Pisa nei pressi di Piazza Garibaldi. Da quanto si apprende per una prima ricostruzione, intorno alle ore 23 si è accesa una discussione fra un gruppo di ragazzi extracomunitari. La tensione è salita fino a che uno di questi ha lanciato in aria una bottiglia di vetro, che infrangendosi a terra ha investito una famiglia che si trovava lì vicino. Non ci sono state fortunatamente conseguenze rilevanti dal punto di vista sanitario, ma lo spavento è stato grande fra i passanti coinvolti loro malgrado nella lite.