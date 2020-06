Acceso litigio a Pisanova: "Botte alla moglie, poi si ferisce con un coltello"

Un pomeriggio movimentato e pieno di paura quello di sabato 13 giugno in zona Pisanova a Pisa, dove intorno alle 18 è andata in scena una furiosa lite tra un uomo, extracomunitario, e la moglie.

Sono stati i vicini di casa, uno dei quali racconta l'accaduto, a chiamare un'ambulanza per soccorrere l'uomo che "ci sembrava stesse male", ma quando il 118 è arrivato "si è rifiutato di salire ed andare al pronto soccorso".

"Successivamente verso le ore 20 - racconta ancora il residente - la moglie rientrava a casa, sotto il portone il marito l'ha picchiata mentre la donna urlava aiuto".

Immediato l'intervento dei vicini, uno è andato a separarli.

"Verso le ore 21 l'aggressore è tornato al condominio e ha suonato al suo appartamento credendo che la moglie fosse a casa, in realtà non c'era", ha insistito un po' "pigiando il campanello per 10 minuti e picchiando il portone di vetro blindato". I vicini hanno così chiamato i Carabinieri. L'uomo intanto era molto agitato ("urlava come un pazzo e con un coltello nelle mani").

"Quando sono arrivate le forze dell'ordine era troppo tardi - prosegue il racconto uno degli abitanti - l'aggressore si era tagliato la mano, tutta l'entrata del palazzo, le scale fino al terzo piano erano macchiate di sangue e i Carabinieri hanno trovato l'aggressore in uno stato di fortissima agitazione, dopo 10-15 minuti di trattativa ha buttato il coltello e si è consegnato nelle mani dei militari pacificamente".

Di fronte però alla possibilità per l'uomo di tornare a casa se la moglie non presenta denuncia, c'è molta paura nei condomini: "Siamo molto arrabbiati e delusi. L'aggressore ha numerosi precedenti penali. Noi condomini senza tutela, traditi dalle istituzioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.