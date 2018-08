I Passi, acceso diverbio tra moglie e marito: ferita la donna

Caos poco dopo le 13 di oggi, giovedì 23 agosto, in via Pietro Giordani, nel quartiere de I Passi, dove si è acceso un diverbio tra marito e moglie, italiano lui, sudamericana lei, residenti nella zona. Ad avere la peggio la donna che è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo: avrebbe riportato una ferita alla testa, ma non sarebbe comunque in gravi condizioni. L'uomo invece è stato accompagnato in Questura dalla Polizia attivata dallo 'Sguardo di vicinato'.

Ancora incerti i contorni della vicenda che la Polizia sta cercando di ricostruire, ascoltando l'uomo e appena possibile anche la compagna.

Alla base potrebbero esserci anche motivi di gelosia nella coppia.