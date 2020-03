Violenta lite in un locale del centro: feriti due ragazzi

Violenta lite la notte scorsa, tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, in un locale del centro di Pisa.

Sul posto, intorno alle 3.30, è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato all'esterno del pubblico esercizio due ragazzi provenienti da Lucca che riferivano di avere riportato alcune lesioni poiché aggrediti da due persone all’interno del locale.

I due sono stati così accompagnati al pronto soccorso in ambulanza.



Attraverso le descrizioni ottenute, la Polizia ha individuato e identificato a poca distanza dal locale, mentre stavano salendo su un’auto, i due giovani indicati quali autori dell’aggressione. Questi ultimi, residenti a Pisa, sono stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso insieme ad altri avventori, amici dei due feriti, il tutto allo scopo di ricostruire l’accaduto che, dai primi accertamenti, sembra essersi verificato per futili motivi.

I due giovani feriti sono stati dimessi dal pronto soccorso con prognosi di tre giorni per le ferite riportate.