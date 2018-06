Accesa lite in piazza dei Cavalieri: un ferito

Una lite tra due stranieri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 giugno, intorno alle 15.30 in piazza dei Cavalieri a Pisa. Ad avere la peggio un cittadino senegalese di 70 anni che ha riportato un trauma cranico con una ferita lacero-contusa. E' stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Cisanello da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa, ma appena giunto al pronto soccorso si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Da chiarire le cause dell'alterco. Sull'episodio indaga la Questura.