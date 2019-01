Spray al peperoncino durante una lite in discoteca

La Pubblica Assistenza di Pisa è intervenuta, intorno alle 2.40 della notte tra il 18 e il 19 gennaio, in un locale notturno di San Giuliano Terme per soccorrere una persona che ha riferito di essere stata intossicata da spray al peperoncino. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Pisa che sta indagando per fare luce sulla vicenda e ha già raccolto le testimonianze di alcuni giovani che hanno assistito all'accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un battibecco tra due avventori del locale. Battibecco che sarebbe culminato con l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte di uno dei due litganti. La persona soccorsa, che aveva anche una ferita ad un occhio, ha riferito di essere stata intossicata dallo spray. La Polizia, che sta svolgendo ulteriori accertamenti, ha rinvenuto una bomboletta vuota.