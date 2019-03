Liti condominiali: apre a Pisa uno sportello di conciliazione congiunto Consumatori Attivi - Anaci Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’Anaci e Consumatori Attivi insieme a tutela dei cittadini. L'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobili e l'associazione dei consumatori pisana hanno infatti sottoscritto un protocollo d'intesa per la risoluzione delle controversie che possono insorgere tra amministratori di condominio e i condominii da loro amministrati o nei confronti di proprietari e conduttori. Le parti hanno anche siglato un regolamento di conciliazione, che prevede la possibilità di comporre una vertenza prima che si debba giungere davanti a un giudice. Si tratta di un servizio rivolto soprattutto ad inquilini e proprietari, uno sportello che sarà a disposizione due volte alla settimana e attraverso il quale sarà possibile ricevere una prima consulenza gratuita grazie alla presenza di Gian Vincenzo Tortorici, coordinatore del centro studi Anaci, e Roberta Biagini di Consumatori Attivi, ma anche informazioni sui diritti e doveri, sia dei condomini che dei conduttori, e chiarimenti sulle normative non sempre a portata di tutti, ma anche indicazioni su eventuali novità in materia di sicurezza, aspetti tecnici e fiscali. Lo sportello è attivo ogni secondo martedì del mese ore 15.30-17.00 presso CTP 2 in Via Donizzetti c/o scuole Novelli a Pisa e ogni quarto giovedì del mese ore 15.30-17.00 presso CTP 3 in Via Ximenes Loc. Putignano – Pisa. Per informazioni e appuntamenti contattare Tel 351 295 9514 - www.consumatoriattivi.it - email: toscana@consumatoriattivi.it