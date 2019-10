'Il litorale che vorrei': le idee di sviluppo del litorale pisano di Confcommercio

Il presente e il futuro del litorale pisano in 20 proposte. In un documento sottoscritto e inviato questa mattina, 10 ottobre, al sindaco di Pisa Michele Conti, Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari Sib sintetizzano nella formula 'Il Litorale che vorrei' 10 progetti di riqualificazione e 10 progetti infrastrutturali per offrire nuovo slancio e risolvere alcune delle criticità della costa pisana.

"Non c'è più tempo da perdere - afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - ci sono questioni che stanno sul tavolo da troppo tempo e i commercianti e gli stabilimenti balneari del litorale chiedono un intervento chiaro e incisivo su opere di fondamentale importanza". Tutte proposte che il presidente di Conflitorale Confcommercio Fabrizio Fontani ritiene assolutamente sostenibili da parte dell'amministrazione comunale: "L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di cittadini e commercianti del Litorale e i nostri amministratori devono capire che non si tratta solo di richieste, ma di interventi urgentissimi e di vitale importanza che possono essere attuati con un'attenta programmazione".

Su Marina di Pisa la prioritaria resta l'acquisizione e il recupero di piazza Viviani, la riqualificazione del Lungomare, la manutenzione e il rilancio delle spiagge di ghiaia, il potenziamento del porto di Pisa. Per Tirrenia c'è piazza Belvedere, poi piazza dei Fiori e il recupero dell'ex Ciclilandia, fino alle strade interne e al raddoppio della Pisorno. Il documento ripropone anche il progetto della 'Via del Mare', un camminamento parallelo al viale del Tirreno, pedonabile, ciclabile e realizzato con materiale ecologico, dal Bagno Lido al Bagno Mary nel primo tratto e dal Bagno Roma al Calambrone nel secondo tratto.

Per Calambrone c'è il recupero delle ex colonie, sia residenziale che ricettivo, e l'adeguamento e creazione di una viabilità alternativa capace di ridurre drasticamente il traffico in alta stagione. Tra le 20 proposte del 'Litorale che vorrei' anche progetti trasversali: dall'ampliamento del servizio di primo soccorso all'implementazione di Spiagge Sicure; la realizzazione di una metropolitana di superficie sul modello Trammino; il monitoraggio dell'erosione costiera; la creazione di una Beach Arena; sostegno fiscale per l'apertura di nuove attività commerciali; il rinnovo del protocollo di intesa per la riqualificazione degli stabilimenti balneari.

I punti

I 10 progetti infrastrutturali

Acquisizione e recupero di Piazza Viviani Riqualificazione del Lungomare di Marina, aree di parcheggio e arredo urbano Rilancio del Porto di Marina di Pisa e dell'area circostante Riqualificazione Piazza Belvedere, Piazza dei Fiori e area ex Ciclilandia, risistemazione strade interne a Tirrenia Raddoppio Via Pisorno Intervento viabilità a Calambrone Recupero del Trammino come metropolitana di superficie Via del Mare, progetto di camminamento pedonale sopraelevato Monitoraggio dell'erosione costiera Beach Arena

I 10 progetti di riqualificazione