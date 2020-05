Da Los Angeles a Milano passando per Pisa: Alkedo Produzioni e Jeidi Events firmano il primo liveshow italiano on line

Una grande festa che ha permesso a 12 artisti collegati da tutto il mondo di riunirsi per un live show andato in scena in streaming. Oltre 500 ospiti on line che, durante le tre ore di diretta, hanno ballato, riso, cantato e persino brindato comodamente seduti sul proprio divano. Un modo diverso di stare insieme, di affrontare e di superare il difficile periodo che stiamo attraversando. Una sfida tutta italiana firmata da Jeidi Events, agenzia di eventi milanese, e da Alkedo Produzioni, la società pisana specializzata in eventi ad alto contenuto tecnologico.

L'occasione per dare vita ad uno show live è stata proprio l'inaugurazione della Jeidi Events, un team di event planners, capitanati da Rita D'Ambrosio e accomunati dall'amore per l'eccellenza e per la bellezza. In campo una esperienza pluriennale che rende possibile realizzare eventi indimenticabili. Una sfida raccolta con entusiasmo da Alkedo Produzioni che, in collaborazione con Alkep e col prezioso intervento di Vincenza Fiorini, ha realizzato le piattaforma di meeting e curato la regia. Un altro successo per l'azienda pisana, che coniugando tradizione e innovazione realizza prodotti audiovisivi e ipermediali ad alto contenuto tecnologico: dagli ologrammi alla realtà virtuale, dalla formazione al marketing. Una ricerca continua che mira allo sviluppo dell'industria dell'audiovisivo nelle arti sceniche e nella comunicazione multimediale.

Ad alternarsi sul palco virtuale, direttamente dai salotti delle proprie case, artisti di fama internazionale (di seguito l'elenco degli artisti) che hanno dimostrato la propria volontà e il proprio desiderio di superare attraverso le esibizioni il difficile periodo di quarantena:

- Luca Forlani, inviato de La Vita in Diretta;

- Jessica Polsky, attrice e conduttrice televisiva protagonista di Camera Cafè e Piloti;

- Jesse Campbell, cantante ascoltato anche a The Voice;

- Jive Aces, band swing in collegamento da Londra;

- Carlo Bernini, Direttore Artistico di Andrea Bocelli;

- Ilaria Della Bidia, cantante e compositrice, in tournée a fianco di Andrea Bocelli;

- Beatrice Carbone, ballerina del Teatro alla Scala di Milano;

- Fabrizio De Giovanni, attore di teatro e braccio destro per anni del famoso premio Nobel Dario Fo;

- Roberta Siciliano, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli;

- Enzo Buonaurio, sassofonista in diretta da Napoli;

- Mosé Alborghetti, dj;

- Miss Malevich, dj.

La diretta è stata seguita da oltre 500 persone collegate da tutta Italia ma anche da Los Angeles, Londra e New York. Un mix di musica, recitazione,canto e danza che è riuscito ad emozionare gli spettatori anche a distanza. Per chi volesse rivederlo l'evento è a disposizione qui.