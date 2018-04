Livorno-Pisa: il tragitto in auto per i tifosi previsto dalla Questura

La Questura di Livorno ha reso noto il percorso utile per i tifosi pisani che si recheranno allo stadio comunale 'A. Picchi' di Livorno in auto, per il derby del prossimo sabato 14 aprile.

I veicoli, provenienti dalla Strada Statale Aurelia o dall'autostrada, dovranno immettersi sulla variante Aurelia direzione Grosseto ed uscire allo svincolo 'Montenero'. Da qui dovranno proseguire in via Montenero, via Mondolfi, via dell'Ardenza, via Macchiavelli, fino a via Dei Pensieri dove è ubicata l'area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite.