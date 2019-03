Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Norma è sola sul palco assieme agli oggetti della sua vita. La affianca Pascal La Delfa, attore e regista dello spettacolo, che descrive la sua drammatica storia, ma è Norma che trasmette tutte le sue emozioni: la prima canna, le fughe, l’adrenalina, la dipendenza, il baratro, la rinascita, la libertà. Una storia di dolore comune a tanti ragazzi. Questo lo spettacolo andato in scena martedì 19 marzo al Cinema Teatro Nuovo in Piazza della Stazione a Pisa: “Lo Specchio, frammenti di una favola acid@”. Presenti oltre trecento studenti delle scuole superiori di Pisa che assieme ai loro insegnanti hanno scoperto la storia di questa loro coetanea con i suoi errori, le sue cadute fino al suo recupero grazie all' ingresso nella comunità di San Patrignano. Con questi spettacoli, che sono esperienze reali, San Patrignano arriva a toccare il cuore degli studenti (50mila ogni anno) facendoli riflettere su loro stessi e sulle scelte della loro vita. La tappa pisana, che ha visto il patrocinio del Comune, è stata possibile grazie ad Autostrade per l’Italia e all’associazione di Pisa “Il Ponte” che collabora con san Patrignano e che “opera da anni a Pisa e non solo – come ha sottolineato Gianni Morgese, presidente dell’associazione- ed è attiva anche nelle scuole locali”. A portare i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco Michele Conti è intervenuta l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini,medico neurologo, che ha sottolineato come famiglia, istituzioni e scuola siano in primo piano per far capire come la droga faccia veramente male e che “non esistono droghe leggere, non esistono droghe pesanti, esistono droghe”. Al termine dello spettacolo i ragazzi si sono a lungo trattenuti con Norma raccontando le loro esperienze e ricevendo consigli che sicuramente saranno utili nella loro vita.

