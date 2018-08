Botte e feriti in un locale del litorale: attività sospesa per 15 giorni

Troppi problemi di ordine pubblico che hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini. E' stato notificato oggi, 17 agosto, dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa ed Immigrazione della Questura di Pisa, l’ordine del Questore di sospensione dell’attività di un noto locale tra Marina di Pisa e Tirrenia, per 15 giorni, limitatamente all’attività di discoteca e night club, a decorrere da domani, 18 agosto.

Sin dal mese di luglio e fino a pochi giorni fa sono stati infatti registrati quattro episodi nel corso dei quali alcune persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso per lesioni personali. In tutte queste circostanze, fanno sapere dalla Questura, le Volanti della Polizia e le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono intervenute a causa di percosse ai danni degli avventori del locale, con responsabilità attribuibili anche a personale preposto alla sicurezza dello stesso esercizio, episodi per i quali è in corso attività giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa.

In altre occasioni l'intervento della Polizia ha impedito che alcuni diverbi degenerassero in situazioni pericolose per l'ordine pubblico.

Da qui la decisione del questore Paolo Rossi di sospendere l'attività non per una questione punitiva ma bensì a scopo preventivo per garantire la sicurezza dei cittadini, con l'avvertenza inoltre al titolare che, qualora si dovessero ripetere o non impedire altri fatti di violenza, sarà valutata la possibilità di procedere alla revoca della licenza stessa.