Alcol ai minorenni e ritrovo di pregiudicati: chiuso locale sui lungarni

Controlli da parte della Polizia Amministrativa della Questura di Pisa per accertare la presenza di pregiudicati o persone pericolose all'interno dei locali, un servizio disposto dal prefetto di Pisa, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dopo l'episodio avvenuto in estate di una minorenne finita in ospedale per un mix di alcol e stupefacenti consumati all’interno di un noto locale dei lungarni.

Personale del Comando Polizia Municipale aveva già accertato che nel locale in precedenza erano state vendute bevande alcoliche da asporto ad un minorenne ed altri successivi e recenti controlli hanno permesso di appurare che si somministravano alcolici dopo le 3 di notte. Inoltre altre violazioni amministrative erano state accertate, sempre in riferimento alla normativa sulla vendita delle bevande alcoliche e tutte sempre oggetto di verbali amministrativi contestati in più occasioni al titolare.

Incrociando i dati in possesso di Polizia e Carabinieri, ottenuti attraverso le identificazioni giornaliere dei soggetti ritenuti sospetti o pericolosi per l’ordine e sicurezza pubblica, gli investigatori hanno appurato che il locale e lo spazio antistante del pub erano ormai da ritenere un vero e proprio ritrovo di persone pregiudicate e di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale, aventi, tra l’altro, precedenti di polizia per reati sugli stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.

Così il Questore di Pisa, ritenendo pienamente sussistenti le condizioni di applicazione dell’art. 100 t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ha emesso, a far data da oggi 2 ottobre, un decreto di sospensione di sette giorni della licenza, con conseguente chiusura dell’attività commerciale per identico periodo, poiché "alla luce delle informazioni raccolte e dagli accertamenti esperiti, le frequentazioni di quel locale costituivano un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume e la sicurezza dei cittadini, considerando inoltre che l’abuso delle bevande alcoliche, soprattutto da parte dei minori, rappresenta una grave problematica sia per la salute dei ragazzi ma anche acquisisce risvolti di carattere sociale poiché è causa di pericolo per la sicurezza pubblica anche in ragione degli effetti inebrianti che tale assunzione provoca".

"I controlli nei locali cittadini - fanno sapere dalla Questura - continueranno nell’ottica di una maggiore e costante prevenzione degli illeciti amministrativi, affiancandosi ai consueti servizi di controllo del territorio i cui risultati positivi in termini di arresti effettuati ed espulsioni eseguite sono stati particolarmente apprezzati".