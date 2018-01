Aperitivi a Pisa: i locali in centro dove fare l'happy hour

Giovane solo in apparenza, l’aperitivo è in realtà un’abitudine dalle origini lontanissime, praticata già in epoca imperiale dai Romani che avevano l’abitudine di anticipare la cena con bevande alcoliche e stuzzichini vari. A distanza di migliaia di anni quella che oggi viene chiamata anche apericena o happy hour è diventato un vero e proprio 'must' per gran parte delle persone: trovarsi con gli amici o con i colleghi a bere qualcosa dopo una stressante giornata di lavoro o di studio è infatti un’abitudine diffusa, quasi un appuntamento fisso. In centro città sono diversi i locali in cui è possibile bere e mangiare stuzzichini, salatini e minicene a buffet. Ecco quelli che abbiamo scelto per voi