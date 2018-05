Lotta a commercio abusivo e contraffazione: presidio informativo a Volterra

Si è svolto oggi, 5 maggio, il presidio in Piazza dei Priori a Volterra promosso da Confcommercio Provincia di Pisa, Federazione Moda Italia e Fiva Confcommercio per sensibilizzazione contro i reati dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. Hanno paretcipato la Guardia di Finanza, che ha fornito il materiale contraffatto in visione, e la Polizia Municipale. Presenti poi il sindaco Marco Buselli e l'assessore al commercio e turismo Gianni Baruffa, insieme a vertici di Confcommercio Pisa con la presidente Federica Grassini, il presidente di Volterra Sergio Brizi, il direttore Federico Pieragnoli, il referente Fiva Marino Corona e i funzionari Valentina Savi, Paolo Pesciatini, Luca Favilli.

Il bilancio dell'iniziativa è estremamente favorevole. Federica Grassini: "Abbiamo destato la curiosità di moltissime persone che hanno apprezzato lo spirito di questa iniziativa e ci hanno incoraggiato a proseguire in questa campagna a favore della legalità, dell'acquisto sicuro, della concorrenza leale. L'esposizione di tanti oggetti contraffatti, frutto dei sequestri della Guardia di Finanza ha attirato l'attenzione dei più, mentre una particolare sensibilità l'abbiamo riscontrata proprio da parte dei tanti turisti stranieri, soprattutto americani, presenti oggi a Volterra, che hanno dimostrato un'alta percezione e notevole consapevolezza sugli effetti estremamente dannosi di questi fenomeni".

Per il sindaco Marco Buselli "l'iniziativa è stata ottima e assolutamente da ripetere, a tutela di chi rispetta le regole e resiste con la propria attività in modo onesto e legale, mentre il presidio ha rappresentato anche un punto privilegiato di informazione per le persone, compreso i turisti, che hanno dimostrato molto interesse a conoscere meglio i risvolti illegali e dannosi dell'economia del falso". "Abbiamo prontamente risposto all'appello di Confcommercio - il commento dell'assessore Gianni Baruffa - rispetto ad un tema come quello della legalità che merita il massimo dell'attenzione, considerando l'impatto assolutamente negativo sull'economia regolare di questo fenomeno, che mette in crisi e fa chiudere le aziende che lavorano regolarmente".

Prossima tappa mercato Paparelli a Pisa, mercoledì 9 maggio.