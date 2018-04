Lotta al degrado: nuova tappa a Calcinaia e Fornacette degli 'Acchiapparifiuto'

Giovedì 19 aprile, gli operatori della Cooperativa Sociale Ponteverde, diventati gli 'Acchiapparifiuto' e già inclusi nel progetto comunale 'Opportunamente', insieme ad un dipendente comunale addetto, hanno passato in rassegna alcune zone di Calcinaia e Fornacette bisognose di essere pulite dai rifiuti abbandonati.

Le zone interessate sono state a Calcinaia il fosso che costeggia via del Camposanto Vecchio, preso di mira da 'abbandonatori' seriali. A Fornacette sono stati invece ripuliti la rotatoria in via della Botte, Piazza della Chiesa Vecchia e Piazza Ciompi, sia il pozzo che l'area a verde circostante.

L'amministrazione rinnova ai cittadini l'invito a segnalare al Comune, tramite i mezzi di comunicazione messi a disposizione, ogni abbandono di cui siamo testimoni. Ogni informazione è preziosa sia per orientare il servizio di 'Acchiapparifiuto' verso un intervento mirato, sia per cercare di scovare i trasgressori che si sono resi colpevoli dello scempio, passibili di multe salate.

Collaborare con gli Acchiaparifiuto è facie: è possibile usare la 'Fabbrica del Cittadino', il portale web raggiungibile tramite smartphone scaricabile gratuitamente su smartphone e pc. Poi l'indirizzo mail dell'Ufficio Ambiente, ambiente@comune.calcinaia.pi.it.