Lotta allo spaccio: due arresti, uno era ricercato da tempo

Successi investigativi in questi giorni per i Carabinieri di Pisa nel contrasto allo spaccio. Due uomini sono finiti in manette, uno dei quali era ricercato da tempo.

A Pisa i militari hanno arrestato ieri, 18 maggio, un tunisino di 42 anni, sorpreso mentre cedeva un grammo di eroina per 20 euro ad un residente. Durante la successiva perquisizione personale è stata rinvenuta un'altra dose. Il processo con rito direttissimo è previsto per oggi presso il Tribunale di Pisa.

A Vicopisano invece i Carabinieri della Stazione di Pontedera, dopo approfondite indagini e ricerche, hanno rintracciato ieri sera uno dei ricercati dell'operazione chiamata 'Hinterland', che nel novembre del 2019 portò alla richiesta di 16 misure cautelari e 9 arresti, con 5 destinatari di custodia in carcere ricercati. L'arrestato è uno di questi ultimi. Dopo le formalità di rito è stato portato al Don Bosco a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.