Lotterie: vinto un milione di euro a Pisa

Un milione di euro è stato vinto a Pisa lo scorso giovedì 5 dicembre al 'Million Day', il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica. Il fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere avendo speso un euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 16; 19; 42; 22 e 21. La vincita di Pisa è stata realizzata nella ricevitoria della sig.ra Giulia Ghelardoni, in via Maccatella n. 6/8.