Misericordia in lutto: muore l'ex dipendente Luca Lotti, licenziato nel 2013

Misericordia di Pisa in lutto per la morte di Luca Lotti, ex dipendente dell'Arciconfraternita pisana, licenziato nel 2013 insieme ad altri 40 colleghi nella burrascosa vicenda che colpì l'ente. Lotti aveva 58 anni, abitava a La Vettola, ed è deceduto dopo un breve ma aggressiva malattia che non gli ha lasciato scampo. Profondo il cordoglio da parte dei volontari e dei colleghi della Misericordia pisana per il decesso di uno storico collega e amico.