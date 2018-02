Festival di Sanremo: Pontedera protagonista sul palco dell'Ariston

Ci sarà un bel pò di arte made in Pontedera alla 68ª edizione del Festival di Sanremo, al via stasera, martedì 6 febbraio. Oltre al ritorno della voce di Riccardo Fogli, tornano all’Ariston per l’undicesimo anno anche due aziende della Valdera che per i cantanti cureranno il look.

Si tratta di Luciano Barachini, che per la prima volta sarà sul palco dell’Ariston non solo per il gentil sesso. “Il lancio della prima linea di calzature uomo è caduto a pennello - commenta Marco Barachini - poiché in questa edizione ci sono poche donne in gara. Staremo attenti ai dettagli come al solito, perché le richieste sono sempre molto particolari. In alcuni casi abbiamo azzardato anche qualche colore più forte, lo vedrete presto”.

L'altro pontederese a Sanremo è invece Fabio Birga, titolare dello storico salone Birga Parrucchieri, che sarà invece indaffarato dietro le quinte per sistemare fino all’ultimo ricciolo. “La nostra bravura deve essere quella di adattarsi allo stile di ognuna ed esaltarne le caratteristiche - conferma Fabio Birga - dopo tanti anni ho capito che in questi eventi non possiamo azzardare niente perché il nostro lavoro incide anche sull’umore e quindi sulle prestazioni delle cantanti”.