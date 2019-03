Alla ludoteca comunale Cep è tempo di Arcadia parkour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Arcadia PARKOUR la Ludoteca Comunale che apre al Cep alla Scuoal Primaria Novelli, in collaborazione con la Freedom r-evolution che con i suoi istruttori insegneranno ai bambini dai 3 ai 14 anni questa disciplina sportiva a corpo libero, novità in esclusiva del territorio Pisano.



Il parkour è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni ‘90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior efficienza, velocità e semplicità di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante, naturale o urbano, attraverso corsa, salti, equilibrio, scalate, arrampicate, ecc. è eccellente per sviluppare il senso di equilibrio, forza fisica, concentrazione e abilità e curare il contesto in cui si pratica, palestra outdoor che viene curata per poter svolgere l’attività. Quindi una doppia valenza , sportiva e rispetto per il territorio. Il C.I.A.F. Arcadia PARKOUR proporrà diversi laboratori per fasce di età è lento attività sono completamente gratuite. Da Venerdì 15 marzo dalle 16:30



tutte le info su www.asdarcadia.com.