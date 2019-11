Scuola Don Milani, l'assessore Munno: "Manterremo la ludoteca"

L'assessore all'Istruzione del comune di Pisa, Sandra Munno, ha risposto ad una interrogazione presentata dai consiglieri del Pd, Antonietta Scognamiglio, Marco Biondi e Olivia Picchi, sulla scuola primaria Don Milani. "L'intenzione dell'amministrazione - si legge nella risposta scritta - è quella di mantenere il servizio di ludoteca presso la scuola primaria Don Milani”.

"A tal fine gli uffici si stanno attivando per assicurare il servizio senza soluzione di continuità, procedendo all'elaborazione del nuovo bando di gara. Per quanto compatibile con le risorse di bilancio l’Ufficio si adopererà per fra sì che il nuovo appalto abbia una durata tale da coprire due anni scolastici, si presume quindi fino al 2021".