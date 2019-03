Scuola Normale: il professor Ambrosio unico candidato al ruolo di direttore

E' il professor Luigi Ambrosio l'unico candidato alla carica di direttore della Scuola Normale Superiore, dopo le dimissioni di Vincenzo Barone.

Si sono infatti chiusi lunedì 4 marzo i termini per presentare la domanda e una sola candidatura è pervenuta.

Ambrosio si presenterà quindi di fronte al corpo elettorale della Scuola Normale come unico aspirante direttore, in un giorno della prima metà di maggio che il decano della Normale, prof. Andrea Giardina, stabilirà con apposito decreto, insieme all’elettorato attivo.

Da oggi il prof. Ambrosio potrà esporre il proprio programma di mandato ai docenti, agli allievi, ai ricercatori, al personale tecnico/amministrativo della Scuola Normale. Se riceverà il 50% + 1 dei voti ponderati dall’intero corpo elettorale, sarà eletto direttore per il sessennio 2019-2025 e per lo scorcio di anno accademico in corso.

Chi è Luigi Ambrosio

Luigi Ambrosio è professore ordinario di Analisi matematica alla Scuola Normale, di cui è stato anche allievo. Nato ad Alba (CN) nel 1963, ha ricoperto incarichi di ricerca e insegnamento anche nelle università di Roma Tor Vergata, Pisa, Benevento e Pavia. Tra i principali interessi scientifici: il Calcolo delle Variazioni, la Teoria Geometrica della Misura, la teoria del trasporto ottimo di massa.

Al momento ha all'attivo 210 pubblicazioni (comprese 4 monografie di ricerca), citate più di 8400 volte da oltre 3300 autori. Nel 2018 è stato conferenziere plenario all’International Congress of Mathematicians di Rio De Janeiro. Suo maestro in Normale è stato il grande matematico Ennio De Giorgi e a sua volta Luigi Ambrosio ha accompagnato la crescita di tantissimi matematici, tra cui la recente medaglia Fields Alessio Figalli.