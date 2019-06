Allievo del Sant'Anna selezionato per un progetto del Dipartimento di Stato Usa

E' Luigi Martino, Phd student 'Human rights and global politics' all'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'unico italiano ad essere stato selezionato per partecipare al prestigioso 'International visitor leadership program' finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America con focus su 'Multi regional cooperation on cyber security'.