Luigi Parisi è il nuovo responsabile geotermia di Enel Green Power

Luigi Parisi è il nuovo responsabile 'Operations & Maintenance Geotermia e Biomasse' di Enel Green Power. Parisi, laureato in ingegneria chimica all’Università di Pisa, con dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali presso il Politecnico di Milano, è residente a Pisa.

Parisi è stato assunto in Enel nel 1993, presso la struttura di ingegneria mineraria, occupandosi della caratterizzazione ed ottimizzazione produzione/reiniezione dei campi geotermici nelle province di Pisa, Siena e Grosseto. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di responsabile esercizio centrali geotermiche dell’area di Lago Boracifero (Gr), prima di dedicarsi all’attività di realizzazione di progetti geotermici all’estero (El Salvador) ed in Italia (Nuova Sasso e Nuova Lagoni Rossi nel territorio comunale di Castelnuovo Val di Cecina), in qualità di project manager. Dal 2012 si è trasferito all’estero, dove ha vissuto per circa due anni in Nevada, ricoprendo il ruolo di responsabile di costruzioni impianti rinnovabili per l’area Nord, Centro e Sud America. Parisi si è poi spostato in Brasile come Country Manager Brasile e Uruguay di Enel Green Power, contribuendo alla crescita che l’azienda ha avuto in questi paesi raggiungendo i circa 3.000 MW di capacità installata, ripartita nelle tre fonti idroelettrico, eolico e solare.

"Parisi - scrive in una nota Enel Green Power - torna dunque in Toscana dopo aver maturato importanti e prestigiose esperienze in Italia e all’estero nel campo della geotermia e delle rinnovabili, pronto a proseguire nello sviluppo della geotermia sul territorio regionale nel solco di una politica aziendale focalizzata sui criteri di innovazione, eccellenza tecnologica e sostenibilità ambientale".

Luigi Parisi succede a Massimo Montemaggi, che è stato responsabile della Geotermia dal 2010 al 30 settembre 2018 "svolgendo un lavoro di grande qualità ed importanza su tutti i fronti dell’attività geotermica - continua la nota - dalla produzione al riassetto e all’apertura di nuovi impianti in Toscana secondo i migliori standard tecnologici e ambientali, dai progetti internazionali all’incremento dei cosiddetti 'altri usi' quali l’utilizzo del calore geotermico, le collaborazioni con istituzioni e associazioni per le ricadute della geotermia nel settore turistico, culturale, artigianale e agricolo. Enel Green Power rivolge i più sentiti ringraziamenti a Massimo Montemaggi, che continuerà a collaborare con l’azienda occupandosi dei rapporti con gli stakeholders per quanto riguarda gli aspetti tecnici e impiantistici".