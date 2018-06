Luminara 2018: oltre 100mila persone sui lungarni

Il fascino della Luminara si conserva inalterato nel tempo ed attira sempre tantissimi pisani e visitatori sui lungarni. Erano in più di 100mila in questa edizione del 16 giugno 2018.

La giornata di festa è cominciata con i preparativi partiti dalle ore 14, con la chiusura dei lungarni per permettere le operazioni di posizionamento ed accensione dei lumini (non conosci la loro storia? Scoprila!). Mentre gli addetti ai lavori continuavano a curare lo scenario Patrimonio Italiano Unesco, già dal pomeriggio in tanti hanno cominciato a passeggiare in città, posizionandosi sulle spallette anche molto presto per non perdersi un momento dello spettacolo. Più il sole tramontava, più cresceva la magia.

Dalle ore 22 si è potuto assaporare il cuore della Luminara, con le sue 110mila luci. Si deve tuttavia registrare che qualche edifico è apparso meno luminoso di altre volte. Ci hanno pensato poi i fuochi d'artificio, iniziati poco dopo le 23, a rapire definitivamente l'attenzione dei presenti, per circa 30 minuti di spettacolo. Senza musica, come previsto dall'amministrazione comunale, per un ritorno alle atmosfere delle origini.