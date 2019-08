"Lungomare di Marina di Pisa chiuso al traffico": partita la petizione online

"Chiudere il lungomare di Marina di Pisa porterebbe più turisti che verrebbero a passeggiare per vedere il mare e incrementerebbe il commercio di tutto il litorale". E' la premessa della petizione su Change.org per la definitiva pedonalizzazione della via, lanciata dalla cittadina Cecilia Salvadori. A tre giorni dalla pubblicazione, stamani 26 agosto, ci sono state 79 adesioni.

"Tante manifestazioni potrebbero svolgersi nella nostra piccola località - continua la petizione - che se ben pubblicizzate attirerebbero tantissime persone e tutti gli stranieri che transitano attraverso l'aeroporto di Pisa. Con una campagna pubblicitaria adeguata e con una riqualificazione mirata potremmo trasformare il nostro litorale in un piccolo gioiello da visitare dopo aver visto Piazza dei Miracoli e la torre pendente e potremmo istituire un punto di informazioni turistiche e spiegare a chi arriva la storia della nascita di Marina di Pisa, con una raccolta di libri a tema da vendere ai turisti".

Si tratta di un primo spunto, lanciato per "scuotere un po' l'opinione pubblica riguardo a questo tema e vedere la reazione dei politici locali" spiega Cecilia. Il tema della riqualificazione del litorale è dibattuto da anni. Circa due anni fa era stata promossa una raccolta firme con la stessa finalità, sempre su Change.org: allora si chiuse con 151 sottoscrittori.