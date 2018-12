Luoghi del Cuore FAI: 3° posto per il Monte Pisano

Si è chiusa il 30 novembre la lunga corsa delle adesioni all'iniziativa 2018 del FAI 'I Luoghi del Cuore', che quest'anno ha coinvolto in modo particolare il pisano. Un moto di orgoglio ha spinto tanti cittadini a votare il Monte Pisano dopo il devastante incendio del settembre scorso, che ha distrutto abitazioni, imprese e 1400 ettari di bosco.

In tanti, fra residenti e rappresentanti istituzionali, si sono impegnati per spingere la candidatura, lanciata dal comitato 'Insieme per il Monte Pisano'. Il risultato è stato un provvisorio terzo posto: 46.648 voti. 'Provvisorio' perché ora parte il conteggio delle preferenze cartacee, lavoro che si concluderà con il definitivo annuncio a febbraio 2019. La speranza è che possa concretizzarsi la stessa possibilità che nel 2014 portò al finanziamento del fondo per 50mila euro per lavori alla Certosa di Calci.

Ecco il podio attuale: 1° Fiume Oreto di Palermo, 2° Antico Stabilimento Termale a Porretta Terme-Bologna, 3° Monte Pisano.