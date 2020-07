Luoghi nascosti, escursioni in natura e prodotti tipici: si riscopre il turismo di prossimità

Se la ripresa è un "lontano miraggio" un segnale incoraggiante, per le guide turistiche pisane, è quello legato al turismo di prossimità. Una testimonianza è quella dell'associazione City Grand Tour, un gruppo di accompagnatori e guide turistiche professionali che opera a Pisa e nel territorio che la circonda e che nelle ultime settimane sta organizzando diverse inziative per riscoprire gli angoli nascosti e le curiosità della città e della provincia.

"I nostri eventi - afferma Alessandro Bargagna, guida di City Grand Tour - stanno avendo un grande successo. Lavoriamo sul territorio ormai da 12 anni. Da tempo ci siamo costituiti in un'associazione che conta centinaia di iscritti. Prima organizzavamo questo tipo di iniziative fuori stagione, tra novembre e febbraio. Ora vista la situazione e l'assenza di turisti abbiamo deciso di realizzarle anche in estate. Le nostre iniziative si rivolgono principalmente a cittadini e residenti, anche se comunque abbiamo avuto anche alcune persone da fuori regione".

Iniziative a cui possono prendere parte solo gli associati: "Questo è un po' il limite di questo tipo di eventi - continua Bargagna - comunque le cose per l'associazione stanno andando bene e queste iniziative ci permettono di studiare, creare nuovi soci e mantenere i contatti con quelli vecchi. Va comunque detto che non è remunerativo e che non ci permette da solo di guadagnare. Stiamo approfittando del tempo a disposizione per cercare di creare nuove offerte ed esperienze e stiamo lavorando in questa direzione. L'idea è quella di proporre tour integrati, andando alla riscoperta di luoghi meno conosciuti della provincia ed escursioni in bicicletta e con guide ambientali. Punteremo poi molto sui prodotti tipici del territorio".