Madre porta via il figlio neonato da una casa famiglia: ricerche in corso

E' andata a trovare il figlio neonato affidato ad una casa famiglia di Pisa, poi lo ha portato via. Protagonista del caso è la madre, il cui bambino di pochi mesi era stato affidato alla struttura di tutela per le condizioni di disagio della famiglia d'origine, legate in particolare alla tossicodipendenza. Lei ed il padre risultano conosciuti in modo particolare a Livorno, città d'origine della donna. Delle ricerche ora si occupa ora la Polizia pisana, oltre quella labronica. Proprio in queste zone si sono concentrate le attività, ma l'avviso è stato esteso anche al resto d'Italia.