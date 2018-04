Maestri del lavoro all'itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 27 prima la classe V e poi la classe IV dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno fatto un incotro fortemente orientato al mondo del lavoro, ed in particolare all’importanza del curriculum vitae e del comportamento da tenere durante un colloquio. Grazie alla disponibilità dei maestri del lavoro della provincia i Pisa, ed in particolare di Aldo Pampana, Console provinciale, e Claudio Bianchi, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con chi fino a qualche anno fa svolgeva le selezioni per l’assunzione del personale. L’incontro, iniziato con l’evidenza di alcune statistiche sulle offerte di lavori per personale specializzato che non hanno trovato risposta, è stato incentrato sulle esperienze caratterizzanti, che riportate su un cv, possano interessare e dare evidenza delle specificità ricercate dai “cacciatori di teste”.



Molta attenzione è stata posta all’importanza dei profili social, e come questi possano pregiudicare delle opportunità di lavoro, all’importanza della prima impressione e al comportamento da tenere durante un colloquio. A fine lezione ai ragazzi è stato assegnato un compito: redigere un cv, che poi sarà analizzato il 3 marzo, data in cui si svolgeranno dei colloqui simulati in cui i ragazzi parteciperanno sia comenella doppia vesti di selezionatori e selezionati, in modo da vedere nei due ruoli errori e mancanze da evitare. Ancora una volta la scuola ringranzia i Maestri del Lavoro per l’impegno profuso per il bene delle nuove generazioni.