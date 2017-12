Il sindaco Filippeschi chiude il mandato: un magazine racconta 10 anni di governo

Un resoconto con cifre ed immagini per fare il punto su 10 anni di mandato. E' il senso del magazine 'Viaggio nel cambiamento', il giornale in edizione speciale che in questi giorni è in consegna presso le cassette postali dei residenti a Pisa. In 24 pagine l'amministrazione ha sintetizzato quanto di buono e di prospettiva è stato fatto per la città, a chiusura dell'esperienza di governo del sindaco Marco Filippeschi, anche in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno probabilmente il prossimo maggio.

"E' una tradizionale comunicazione di fine mandato - ha spiegato stamani 28 dicembre il primo cittadino a Palazzo Gambacorti - che però guarda anche più indietro nel tempo per mostrare quanto è cambiata la città. Per me è un punto di arrivo, per chi verrà dopo sarà un punto di partenza". Il conto degli investimenti fatti nei vari settori pubblici, dalle infrastrutture ai beni culturali, passando per i servizi e lo sviluppo economico, ammontano dal 2008 al 2017 a 381 milioni, che salgono a 432 se si considerano anche gli interventi già previsti e cantierabili.

L'impostazione del magazine è comparativa, Filippeschi pone l'accento su alcuni dettagli: "Non deve passare inosservato che dal 2007 al 2017 la popolazione residente è aumentata del 4,6%, da 87mila persone a 91mila, un'inversione di tendenza che spero si riesca a mantenere. Altro punto è la riduzione del debito del Comune, abbattuto di oltre il 69%, da 80 a 24,6 milioni. Una cifra fisiologica, significa che i cittadini non lo pagano più con le tasse". "Abbiamo detto tante volte - prosegue il primo cittadino - di come Pisa sia un comune virtuoso. Sono orgoglioso del lavoro svolto, che ha portato ad esempio investimenti nel recupero dei beni culturali che in pochi possono vantare: abbiamo intercettato 52 milioni di euro di fondi europei. Per l'edilizia sociale e popolare investiti oltre 80 milioni. Abbiamo recuperato spazi nei quartieri popolari, superando il degrado in tante aree. Penso a Porta a Mare: con l'insediamento di Ikea e di nuove realtà che si stanno affacciando adesso, è passata da essere una zona un po' abbandonata ad un'area promettente, una vitalità simboleggiata anche dai nuovi murales".

Filippeschi, che chiude il suo secondo mandato consecutivo, non è ricandidabile. Le elezioni comunali si avvicinano, così come il momento di individuare un programma ed un candidato: "Spero che la maggioranza metta a frutto il patrimonio fin qui ottenuto, ma lo stesso vale anche per le altre forze politiche. Il consiglio è non abbassare le ambizioni progettuali, si possono trovare risorse anche in tempi di crisi, come è stato fatto durante il mio mandato. Sarà possibile farlo con progetti di ampio respiro, non improvvisando. Io stesso ho portato avanti progetti di diversi mandati prima di me".

L'auspicio è spingere anche per lo sviluppo del litorale: "Ho chiesto al governatore Rossi (alla firma del protocollo per i progetti della città, ndr) se ci saranno possibilità per avere 10-15 milioni per mettere in campo misure d'area utili per la costa, a scopo turistico, balneare, sportivo o portuale. E' l'aspetto che più è mancato, dato che non ci sono stati bandi in questo senso".

Filippeschi ha chiuso con un'ultima analisi del momento politico, con un invito alla maggioranza: "Non indugiare in tatticismi, ma ripartire dai 20-25 anni di stabilità per valorizzare quanto si è fatto. Non è stato tutto perfetto, ma non si può perdere tempo negli aspetti dirigenziali. Le forze politiche del centrosinistra si devono dimostrare vicine alle componenti sociali con cui c'è da sempre rapporto, loro stesse sono sicuramente desiderose di questo. Si deve esserne consapevoli, non mi pare che altrove ci siano questo tipo di certezze o pari proposte".