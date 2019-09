Maleodoranze San Piero a Grado, Coldiretti al fianco dei cittadini: "Sia fatta chiarezza"

Pieno sostegno da Coldiretti ai cittadini di San Piero a Grado che da settimane chiedono chiarezza sulle maleodoranze provenienti da un'azienda agricola del territorio.

"Le loro preoccupazioni sono legittime - commenta il direttore di Coldiretti Pisa Francesco Ciarrocchi - sappiamo che le autorità competenti hanno presentato formale denuncia e auspichiamo che venga fatta piena luce sulla natura e l'entità di quanto accaduto. Ci associamo alle parole dell'Ente Parco quando afferma che occorrono pratiche agricole che migliorino la qualità del suolo e dei prodotti, e raccogliamo l'appello lanciato ancora dal Parco, per un coinvolgimento degli operatori nella creazione di nuove regole condivise".

"Quello dei fanghi di depurazione, anche se in qualche modo trattati - spiega ancora Ciarrocchi - è un tema delicato, perché può incidere sulla salute dei cittadini. Come associazione di agricoltori riteniamo che sia sempre meglio utilizzare concimi naturali provenienti dalle stalle; grazie alla pellettizzazione e all’essiccazione è possibile fertilizzare in modo naturale anche aree lontane dagli allevamenti, senza ricorrere ad ammendanti di origine industriale o di incerta composizione e provenienza. Un terreno ricco di sostanza organica inoltre trattiene l’acqua, con un valore ulteriore contro l'inaridimento e il rischio idrogeologico".

"Per quanto riguarda i fanghi di depurazione provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane - dice ancora Ciarrocchi - è necessario puntare sulla qualità dei processi produttivi, diffidando da soluzioni facili o dall'origine incerta. Diversa è la posizione sugli scarti industriali, che riteniamo non debbano essere smaltiti in agricoltura perché costituiscono una minaccia al suolo, alle falde e quindi alla salute dei cittadini". A fronte di notizie che potrebbero intaccare la fiducia con il territorio, il direttore di Coldiretti Pisa ribadisce che "la tutela dei consumatori, degli agricoltori stessi e delle coltivazioni, restano i principi di riferimento dei nostri produttori".