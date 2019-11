Maleodoranze a San Piero a Grado: "In settimana l'esito delle analisi di Arpat"

Dovrebbero arrivare in settimana gli esiti delle analisi effettuate da Arpat sui campioni di fertilizzanti prelevati a San Piero a Grado. A renderlo noto è stato l'assessore all'Ambiente Filippo Bedini che nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, ha risposto in Consiglio Comunale ad question time sull'argomento presentato dal capogruppo 5 Stelle Gabriele Amore. "Arpat - ha affermato Bedini - sta sta ancora finendo l’elaborazione dei campioni prelevati sul posto, al momento gli esiti delle analisi standard quindi non ci sono, ma dovrebbero arrivare in settimana"

Nessuna novità nemmeno sulle indagini suppletive che il Comune aveva richiesto ad Arpat dopo aver accolto la richiesta del Comitato di San Piero a Grado-La Vettola. Arpat è infatti tenuta ad eseguire le analisi volte ad accertare sostanze richieste da una lontana legge del '92 la quale non prevede indagine di sostanze ulteriori che ad oggi, invece, la scienza ha accertato essere nocive per la salute pubblica. "Al momento - ha concluso Bedini - Arpat sta vagliando la richiesta di fattibilità tecnica di questo tipo di analisi".