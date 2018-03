Semaforo 'Fast&Furious' di via Manghi: "Il malfunzionamento sarà risolto in due settimane"

La segnalazione di un nostro lettore circa il malfunzionamento del semaforo di via Monsignor Aristo Manghi è arrivata sul tavolo dell'assessore alla mobilità Giuseppe Forte, che ha risposto ad una interrogazione presentata dalla consigliera comunale del M5S Elisabetta Zuccaro.

Le pentastellata, sottolineando la "condizione di pericolo" in cui potrebbero incorrere gli automobilisti legata alla repentinità del cambio fra rosso e verde, ha chiesto all'amministrazione "se sia al corrente del problema; quanti siano i semafori installati che hanno questo comportamento; se si siano verificati incidenti per colpa di tali semafori; quali azioni provvisorie e definitive si intendano intraprendere per correggere il malfunzionamento".

Forte ha ammesso che "il problema è conosciuto e Pisamo è in attesa di un preventivo da parte di Avr per la modifica della programmazione (è necessario contattare una ditta esterna). In un futuro prossimo la Pisamo sarà in grado di modificare la programmazione direttamente da Pisa". L'amministratore ha indicato anche il termine di tempo per la soluzione della questione: "L'intervento per la modifica del ciclo è stato programmato e verrà effettuato entro due settimane".

"L'impianto di via Aristo Manghi - prosegue nella spiegazione l'assessore - risale agli anni '90, è attuato dal traffico, nel senso che viene attivato dal pedone che vuole attraversare e/o dal bus che entra ed esce da via Paradisa. La durata del verde veicolare per la direzione Nord Sud ha una durata brevissima quando le due fasi di chiamata pedonale e bus, si sovrappongono". Poi aggiunge: "Non ci sono altri impianti semaforici con un sistema analogo a questo, in ambito urbano. Non ci sono riscontri di incidenti a causa di questo malfunzionamento".

