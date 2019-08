Si sente male sul patino a Marina di Vecchiano: muore 49enne

Un altro malore mortale in spiaggia dopo quello di ieri a Tirrenia. Nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, a Marina di Vecchiano un 49enne ungherese si è sentito male mentre si trovava con la moglie sul patino. Lo straniero, Zsoli Csirmac, è andato in arresto cardiaco. E' stato così condotto a riva dove sono state svolte le manovre di rianimazione da parte del personale della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Pisa ma il suo cuore purtroppo non ha ripreso a battere.