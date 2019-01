Cascina, ha un malore e lo ritrovano nel fossato: morto cacciatore

Tragica fine per un uomo sui 75 anni residente a Pisa, stamani 31 gennaio. Secondo quanto ricostruito l'uomo era a caccia nella zona fra via del Nugolaio e la strada provinciale dell'Arnaccio, a Cascina, quando ha accusato un malore. Il corpo è stato ritrovato in un fossato.

Purtroppo inutili i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pisa ed i Carabinieri.