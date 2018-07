Si sente male e si accascia a terra nel sottopasso della stazione: salvato dalla Polfer

Si è improvvisamente accasciato a terra, nel sottopassaggio della Stazione di Pisa Centrale, lamentando forti dolori al torace e al braccio sinistro. Poi progressivamente ha perso conoscenza. Sono stati alcuni viaggiatori di passaggio a segnalare la persona colpita da grave malore, la sera di lunedì 2 luglio, alla Polizia Ferroviaria. I segnali lasciavano presagire il peggio per l'uomo, un italiano di 50 anni, residente nella provincia di Livorno. Così gli agenti della Polfer, in attesa dell'arrivo del 118, hanno messo in pratica gli insegnamenti di primo soccorso ricevuti in fase addestrativa praticando per alcuni minuti un efficace massaggio cardiaco.

All’arrivo del personale medico sul posto, infatti, l’uomo aveva ripreso conoscenza ed è stato sottoposto ad ulteriori e più specifiche manovre di rianimazione prima di essere trasferito in ospedale.

La specifica formazione degli Agenti della Polfer è stata ancora una volta determinante nello scongiurare conseguenze drammatiche per malori di questo genere. L’uomo resterà in ospedale sotto osservazione per alcuni giorni ma ormai è salvo. Circa due anni fa, la Polizia Ferroviaria di Pisa intervenne in analoga situazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione, salvando così la vita di un altro viaggiatore tra i binari della stazione.

Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, la Polfer si è dotata in tutta Italia di 60 defibrillatori (distribuiti nelle principali stazioni), formando proprio personale (oltre 600 operatori) nell’utilizzo di tali dispositivi: diciannove le vite salvate negli ultimi 7 anni in tutto il territorio nazionale.