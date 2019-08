Si sente male in spiaggia: 13enne ricoverato in gravi condizioni al Meyer

Un 13enne della provincia di Pisa è ricoverato al Meyer di Firenze in prognosi riservata dopo aver accusato, giovedì 15 agosto, un malore in una struttura balneare del litorale dove si trovava in compagnia di un parente. Il giovane stava per entrare in acqua quando improvvisamente si è sentito male. E' stato subito soccorso dal bagnino e poi dalla Croce Rossa del litorale.

Il 13enne è stato quindi portato a Cisanello e da qui, visto che le sue condizioni continuavano a peggiorare, è stato poi trasferito al Meyer dove è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.