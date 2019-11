Maltempo, allerta meteo arancione: la pioggia non fa danni

La tanto attesa pioggia in provincia di Pisa, prevista dalla mezzanotte dell'8 novembre, è arrivata, ma meno del previsto. La situazione dalle prime ore del giorno, nonostante l'allerta meteo arancione emesso ieri dalla protezione civile, sembra sotto controllo senza particolari criticità.

L'intervento più complesso è stato quello nel comune di Calci. Si è verificata infatti una frana, individuata durante il giro di controllo delle ore 6. Ha ceduto un piccolo tratto di muro a secco lungo strada in via del Chiasso, da e per Montemagno. Il transito è rimasto bloccato per circa mezz'ora, poi la via è stata liberata. Il sindaco Massimiliano Ghimenti, che segue la situazione, ha ringraziato volontari e personale del comune per l'attività svolta.

A San Giuliano Terme, informa il sindaco Sergio Di Maio, è stato attenzionato il canale Ozzeri, segnalato come prossimo ai livelli di allarme, ma nessuna criticità è poi scattata. Alle 7.58 l'Enel ha comunicato i dati di scarico della diga di Borgo a Mozzano: siamo nella soglia di attenzione. La piena del Serchio è prevista per oggi pomeriggio ma non dovrebbe avere conseguenze.

Prosegue poi anche negli altri comuni della provincia il monitoraggio della situazione, senza che ci siano state misure di sicurezza.