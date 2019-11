Maltempo a Castelfranco di Sotto: torrenti colmi ma situazione sotto controllo

Il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, ha effettuato in mattinata un sopralluogo per monitorare la situazione insieme alla Polizia Municipale e in stretto contatto con l’Ufficio Tecnico, controllando soprattutto le zone che solitamente presentano criticità in occasione di forti piogge.

“La situazione in generale è sotto controllo. Il territorio è continuamente monitorato per garantire la sicurezza a seguito delle forti piogge - ha dichiarato Gabriele Toti - il fosso parallelo a Via Usciana è alla massima portata, ma per il momento non desta preoccupazioni. Lo stesso vale per il collettore di Usciana e per il torrente stesso che scorrono regolarmente”.

Attualmente una criticità è stata riscontrata in Via Sibilla Aleramo, dove un tratto della strada verrà chiusa a causa di un temporaneo allagamento che ne compromette la sicurezza per il transito dei veicoli.

A Orentano, questa mattina, la forte pioggia aveva compromesso la stabilità di una pianta che era pericolante in Via Nencini nella Valle delle Forre. È quindi intervenuta la Polizia Municipale per regolare la viabilità e il personale del Comune ha provveduto a tagliare la pianta e mettere in sicurezza la strada per il transito dei veicoli. Intorno alle ore 10.00 la strada è stata chiusa il tempo necessario per l’intervento e subito dopo riaperta.

“Si ricorda che l’allerta meteo codice arancio emessa dalla Protezione Civile proseguirà fino alle ore 18.00 di questa sera - ha concluso il sindaco - si consiglia di guidare con cautela e prestare la massima attenzione alla guida”.