Maltempo, frana a Terricciola: chiusa via Boccanera

Disagi causati dal maltempo nel comune di Terricciola. L'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di via Boccanera in seguito ad una frana. Il comune è al lavoro per togliere alberi e terra e riaprirla il prima possibile. Sotto osservazione il fiume Cascina in località La Fraschetta che, se crescerà ulteriormente, potrebbe superare il limite di guardia. Frane di piccola entità si sono verificate anche sulla strada provinciale via Terricciolese.

"Ci sono situazioni di frane minori - scrive su Facebook il sindaco Mirko Bini - che al momento creano disagi minimi. Tuttavia le previsioni prevedono ulteriori piogge nei prossimi giorni pertanto si raccomanda massima prudenza quando si percorrono le strade del Comune".

Foto dalla pagina Facebook Mirko Bini Sindaco