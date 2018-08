Maltempo, pioggia e temporali: la situazione nel pisano

E' trascorsa senza problemi la notte in provincia di Pisa, colpita soprattutto dalle prime ore della mattina di oggi, martedì 14 agosto, dall'ondata di maltempo che sta interessando in questa vigilia di Ferragosto la Toscana. Nessun intervento di rilievo segnalato dai Vigili del Fuoco.



L'allerta meteo resterà in vigore fino alle ore 18, poi tempo in miglioramento.