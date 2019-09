Pioggia e vento, bufera a San Miniato: alberi caduti e rami pericolanti

Ancora un episodio di intenso maltempo sul pisano dopo i nubifragi di venerdì e sabato che hanno interessato la Valdera e il Lungomonte. Ad essere colpita nel pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre, la zona del Cuoio. In particolare a San Miniato intervento dei Vigili del Fuoco in seguito ad un Fortunale che ha interessato l'area. Gli interventi principali riguardano rami, alberi, tegole e gronde pericolanti o caduti. Sono circa 20 le richieste di soccorso.

Interrotta via San Michele nella frazione di Roffia.

Non risultano persone coinvolte.