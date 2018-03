Maltempo: disagi per la viabilità in Toscana

Disagi sulle strade per l'ondata di maltempo che sta colpendo il Centro-Nord del Paese.

Per quanto riguarda la Toscana, traffico bloccato sull'autostrada A1 tra Firenze Impruneta e il bivio dell'A11. Code in uscita a Firenze Scandicci. In A11, in direzione Firenze, 4 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code tra Pistoia e Firenze Ovest. Sulla superstrada Fi Pi Li code a tratti tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze. Disagi anche lungo la superstrada Firenze - Siena.



Sull’Appennino tosco-romagnolo sulla strada statale 3bis (E45) è chiusa la carreggiata nord tra i km 147,500 e 162,000, da Pieve S. Stefano a Canili.

È attivato il filtraggio dei veicoli a San Sepolcro Sud.