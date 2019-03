Pontedera, maltrattava la convivente: 39enne agli arresti domiciliari

Sono scattati gli arresti domiciliari per un cittadino italiano di 39 anni, a Pontedera, per il reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno infatti arrestato l'uomo ieri mattina, 8 marzo, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative raccolte dai militari. L'accusa è di ripetuti maltrattamenti con minacce e offese posti in essere dal soggetto in danno della convivente.