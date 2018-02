Minacce e maltrattamenti in famiglia: divieto di avvicinamento per un 32enne di Pontedera

Dopo l'ennesimo atto di violenza, è scattato per un 32enne di Pontedera il divieto di avvicinamento alla ex convivente ed ai genitori di lei. La misura cautelare è stata eseguita ieri, 6 febbraio, dalla Polizia di Pontedera, al termine di un'attività d'indagine iniziata a seguito di vari interventi in emergenza per maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori.

La misura è stata richiesta e ottenuta dopo che l'uomo, all'uscita da un asilo cittadino del proprio figlio, aveva aggredito il nonno materno. Nella colluttazione sia l'anziano che il bambino erano caduti a terra. In quel caso erano intervenute una volante del Commissariato ed una pattuglia della Polizia Municipale, insieme al 118, che trasportò in ospedale le vittime per accertamenti. In quel caso l'aggressore si allontanò subito dopo il fatto.